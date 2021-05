Sebastian Kolb kann über diesen Ausrutscher locker hinwegsehen. Für die Zuschauer von 5 Senses for Love war es allerdings ein großer Schock: Obwohl sie mit anderen Teilnehmern der Flirtshow verlobt sind, haben sich Alissa Weber und Christian Hesse ordentlich miteinander vergnügt und gefummelt und geknutscht, was das Zeug hält. Während Chris' Verlobte Merle Carina deswegen einen waschechten Nervenzusammenbruch erlitt, nimmt Alissas Partner Basti das Ganze recht gelassen: Er verzeiht der 39-Jährigen sogar.

Nach der verhängnisvollen Fahrt auf der Fähre öffnet der DJ seiner Verlobten sein Herz: "Was da auf der Fähre passiert ist, war nicht geil. Ich habe mich auch ganz schön scheiße gefühlt." Trotzdem sieht er eine gemeinsame Zukunft mit ihr: "Ich sage dir ganz ehrlich: Ich habe mir eine Frau gewünscht, die ist wie ich. Du bist wie ich." Er brauche keine Frau, die ihn anhimmelt, sondern eine, die er erst noch von sich überzeugen müsse – und genau das hat er jetzt wohl vor. "Ich bin mir sicher, dass Alissa sich in mich verliebt. Gib mir ein paar Wochen", kündigt er selbstbewusst an.

Dass der frühere Club- und Kneipenbesitzer ihren Fremdflirt mit dem Ex-Bachelorette-Kandidaten so locker sieht, scheint Alissa zu gefallen. Immerhin hat auch sie noch nicht alle Hoffnungen auf eine Ehe mit Sebastian aufgegeben. Ihre Knutscherei auf der Fähre bereut sie deshalb sehr. "Wenn ich es rückgängig machen könnte, dann würde ich es sofort tun."

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

SAT.1/Benedikt Müller Christian Hesse, "5 Senses for Love"-Teilnehmer

Instagram / wlissa_aeber Alissa Weber, TV-Single

SAT.1/Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidat Sebastian Kolb

