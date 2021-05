Sie hätte es wohl weitaus schlimmer treffen können! Seit Jahren sind Bibi (28) und Julian Claßen (28) supererfolgreich – und so haben die YouTuber finanziell die Möglichkeit, Träume wahr werden zu lassen. Dabei kommen aber nicht nur sie selbst auf ihre Kosten, die beiden sind auch sehr großzügig darin, Familienmitglieder und sogar Fremde zu beschenken. "Beschenken" ist ein gutes Stichwort, denn auch Bibi kommt nicht zu kurz und wird regelmäßig von ihrem Mann mit luxuriösen Taschen verwöhnt!

In einem neuen Video auf Bibis YouTube-Kanal verraten die zwei eine Leidenschaft von Julian, die wohl die Herzen von zahlreichen weiblichen Usern höherschlagen lässt. "Ich habe eine Handtaschen-Krankheit, ich schenke dir einfach gerne Handtaschen", gibt der Netz-Star preis. Zum Beweis hält seine Gattin die neueste Errungenschaft in die Kamera. Ein um die 1.800 Euro teures, rosafarbenes Täschchen der Luxusmarke Louis Vuitton, das aktuell überall vergriffen ist. "Das ist wirklich krass, vor allem organisiert er mir dann so Handtaschen, die ausverkauft sind, bevor die überhaupt auf den Markt kommen", erklärt Bibi der Community.

Julian mache es unheimlich Spaß, seiner Frau regelmäßig diese modischen Accessoires zu schenken – unter einer Bedingung. "Er hat übrigens gesagt, wenn wir uns mal scheiden lassen sollten, werden die Taschen 50/50 aufgeteilt", scherzt Bibi in dem Clip. Um wie viele Handtaschen es sich dabei genau handelt, geben die beiden an dieser Stelle nicht preis.

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian Claßen, Webstars

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian Claßen, YouTuber

