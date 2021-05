Holly Madison (41) packt über ihre Playboy-Vergangenheit aus! Die Blondine lernte den Kult-Verleger Hugh Hefner (✝91) im zarten Alter von 21 Jahren kennen. Wenig später zog sie in die berüchtigte Playboy-Mansion ein und wurde 2001 eine seiner offiziellen Freundinnen – bis sie ihn und das Anwesen 2008 verließ. Die Zeit in der Villa war allerdings alles andere als schön, wie die Beauty nun preisgab: Das Leben als Bunny nahm die heute 41-Jährige stark mit – sie kämpfte zwischenzeitlich sogar mit Suizidgedanken. "Ich habe gedacht, dass ich ihn liebe. Rückblickend litt ich an einer Art Stockholm-Syndrom", berichtete Holly vor Kurzem in dem Podcast "Call Her Daddy" – die gemeinsame Zeit sei für sie die "Hölle" gewesen.

