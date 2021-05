Jennifer Garner (49) und John Miller wollen ihrer Liebe wohl eine zweite Chance geben! Im Jahr 2018, drei Jahre nach der Scheidung von Ben Affleck (48), schien die Schauspielerin ihr Glück an der Seite des US-Unternehmers gefunden zu haben. Doch auch diese Beziehung ging in die Brüche, wie im August 2020 bekannt wurde – angeblich, weil Jen im Gegensatz zu John nicht bereit war, wieder zu heiraten. Jetzt scheinen sich die beiden allerdings wieder zusammengerauft zu haben!

Nicht einmal ein Jahr nach ihrer Trennung sollen die 49-Jährige und der Geschäftsmann einen zweiten Versuch wagen, wie Us Weekly berichtet. Eine Quelle verriet: "Jen und John sind wieder zusammen." Und es soll sogar schon ein Weilchen her sein, dass das Ex-Paar sich wieder angenähert hat. "Es fing vor ein paar Wochen an", plauderte der Insider weiter aus.

Eine wichtige Erfahrung, die die "30 über Nacht"-Darstellerin und John teilen, ist zumindest schon mal die Elternschaft. Während aus Jens und Bens Ehe drei Kinder hervorgingen, ist der 42-Jährige bereits zweifacher Vater, zusammen mit seiner Ex-Frau Caroline Campbell. "John und Jen stehen an ähnlichen Punkten in ihren Leben und können nachvollziehen, wie es ist, Kinder nach einer Scheidung aufzuziehen", versicherte eine Quelle im August 2019.

Rachpoot/MEGA John Miller vor dem The Montage Hotel in Los Angeles, 2019

Getty Images Jennifer Garner bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

BG020/Bauergriffin.com / MEGA Jennifer Garner mit ihren Kindern

