Katharina Wagener (26) und Kevin Yanik versetzen ihre Fans in Sorge! Eigentlich läuft bei dem Are You The One?-Pärchen momentan alles bestens. Die zwei haben sich nicht nur verlobt, sondern erwarten in wenigen Wochen auch den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Zuletzt hatten sie sich meistens mit süßen Baby- oder Liebes-Updates gemeldet. Doch nun bekamen Kathi und Kevin wohl sehr schlechte Nachrichten...

In seiner Instagram-Story postete Kevin ein gleichermaßen knappes wie besorgniserregendes Statement. "Wir werden uns einige Tage zurückziehen, liebe Community. Ich hoffe, ihr habt Verständnis", schrieb er, äußerte sich aber nicht zu den Hintergründen der Social-Media-Auszeit. Er verriet nur so viel: "Es ist was Schreckliches passiert. Wir sind fassungslos." Kathi hatte den Beitrag auch auf ihrem Account geteilt.

Ob es womöglich um ihren Sohn geht? Noch am Vortag hatte Kathi gut gelaunt von einem Termin mit ihrer Hebamme berichtet. Sie und ihr Baby schienen also wohlauf zu sein. Was auch immer bei dem Paar los ist – es wird seine Fans einweihen, sobald es dazu bereit ist.

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, April 2021

Anzeige

Instagram / kevinyanik Der "Are You The One?"-Kandidat Kevin Yanik

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de