Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik plaudern weitere Babydetails aus! Vor wenigen Monaten gaben die ehemaligen Are You The One?-Kandidaten bekannt, dass sie heiraten wollen und ein Kind erwarten. Seitdem hält das Paar seine Fans im Netz mit den neusten Updates zur Schwangerschaft auf dem Laufenden. Mittlerweile wissen Kevin und Kathi auch das Geschlecht ihres Babys: Sie bekommen einen Jungen. Jetzt verraten die beiden, dass sie sich sogar schon auf einen Namen geeinigt haben.

Im Promiflash-Interview erklären die beiden Influencer hinsichtlich der Namenswahl: "Wir haben uns entschieden." Wie sie ihren Sohn nennen, möchten sie allerdings erst nach der Geburt verraten. Feststeht allerdings, dass mit einem Jungen als erstes Baby für Kevin und Kathi ein großer Traum in Erfüllung geht. "Ein Sohn war immer unsere Wunschvorstellung, weil wir immer gesagt haben, erst ein Junge, dann ein Mädchen", erzählt Kevin. Kathi fügt hinzu, dass sie sich über eine Tochter aber genauso gefreut hätte.

Als die beiden das Geschlecht ihres Babys erfuhren, war Kevin übrigens so aufgeregt, dass er sich aus Versehen festfuhr. In dem Moment, als die Frauenärztin Kathi angerufen hatte, um ihr das Ergebnis des Chromosomentests mitzuteilen, wollte er mit dem Auto eigentlich nur rechts ranfahren. Dabei lenkte er den Wagen allerdings auf einen matschigen Acker. "Am Ende musste uns ein Trecker aus dem Feld rausziehen", resümiert der Muskelprotz.

Anzeige

Instagram / CNQG4_VAscB Katharina Wagener und Kevin Yanik

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im April 2021 in Soest

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de