Sie heizt die Gerüchteküche weiter an: Georgina Fleur (31) sorgte zuletzt für Schlagzeilen, weil sie sich für mehrere Tage in einer Heidelberger Frauenklinik befand. Viele ihrer Fans hielten das für einen Beleg für die Schwangerschaftsgerüchte, die seit Wochen um die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin kursieren. Jetzt posierte der kecke Rotschopf für einen Sportartikelhersteller in hautengen Leggins: Zeichnet sich da am Bauch etwa eine erkennbare Wölbung ab?

In den Werbeclips, die Georgina in ihrer Instagram-Story postete, trägt der Reality-TV-Star schwarze Leggings und einen farblich passenden Sport-BH. Um die Taille hat Georgina sich einen Pullover gebunden, der viel von dem eigentlich bauchfreien Outfit verdeckt. Dennoch scheint sich eine leichte Kugel abzuzeichnen. In einem anderen Video trägt das ehemalige Bachelor-Girl einen locker sitzenden pinken Jogginganzug. Auch hier wirkt das Oberteil am Bauch erstaunlich gut gefüllt.

Ob an den Babygerüchten etwas dran ist – daraus macht Georgina hingegen seit Wochen ein großes Geheimnis! Mit ihrem einzigen Kommentar zu dem Thema brachte sie ihre Fans jedenfalls kaum zur Ruhe: "Ich lasse einfach mal alle weiterspekulieren und werde mich nicht dazu äußern."

