Was für tolle Nachrichten aus Ibiza! Es ist erst wenige Augenblicke her, dass Jessica Paszka (31) und ihr Verlobter Johannes Haller (33) bestätigten, dass ihre Tochter gesund und munter das Licht der Welt erblickt hat. Selbst den Namen gaben die frischgebackenen Eltern bereits preis: Die Kleine heißt Hailey-Su. Die Fans waren sofort ganz aus dem Häuschen – und natürlich gratulierten auch zahlreiche Promis dem Paar zur Geburt.

Kaum hatten Jessi und Johannes das erste Bild gepostet, trudelten die ersten Glückwünsche prominenter Follower ein. "Alles Gute euch drei", schrieb zum Beispiel Ex-Köln 50667-Darstellerin Maddy Nigmatullin (25). Auch die ehemalige Bachelorette Gerda Lewis (28) ließ es sich nicht nehmen, einen lieben Kommentar zu hinterlassen: "Willkommen, kleine Hailey-Su." YouTuberin Dagi Bee (26), Reality-TV-Star Iris Klein (53), GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (29), Ex-DSDS-Finalisten Juliette Schoppmann (41), Let's Dance-Profitänzerin Christina Luft (31) und viele weitere Netz-Kollegen wünschten der kleinen Familie auch alles Liebe – Zweifach-Mama Sarah Harrison (29) gehörte mit den Worten "Wow, so schön – herzlichen Glückwunsch Liebes, genießt die Zeit" ebenfalls zu den ersten Gratulanten.

In der Kommentarspalte war natürlich auch der Name des Mädchens Thema: Wie kommt dieser bei den Usern an? "Was für ein schöner Name", "Den Namen finde ich sehr schön" und "Wunderschöner Name", lauteten beispielsweise drei Kommentare. Andere Nutzer wünschten Jessi und Johannes zudem eine wundervolle erste Kennenlernzeit mit ihrer Prinzessin.

Instagram / maddynigmatullin Margarita Nigmatullin , "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Kyla und Mia Rose Harrison

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Hallers Baby

