Über diese süße Überraschung hat Chris Brown (32) sich sicherlich sehr gefreut! Der Rapper ist stolzer Vater von zwei Kindern – Royalty (6) und Aeko Catori (1). Dass er in dieser Rolle voll aufgeht, beweist er immer wieder: So hatte der Musiker seiner Tochter im Oktober 2020 unter anderem Basketball und das Skaten beigebracht. Auch Royalty beweist jetzt, wie glücklich sie ist, ihren Papa zu haben: Zu Chris' 32. Geburtstag gratulierte sie ihm mit einem zuckersüßen Ständchen im Netz!

Auf Instagram teilte die Kleine zwei Videos von sich, in denen sie ihrem Vater ihre Glückwünsche übermittelt. Während Royalty dabei in einem Clip das Lied "Happy Birthday" singt und dabei über beide Ohren strahlt, überbringt sie ihrem Papa in einem Weiteren eine rührende Botschaft. "Daddy, ich möchte, dass du weißt, dass du der tollste Mensch bist, den ich auf der ganzen weiten Welt kenne. Ich liebe dich", drückte das drollige Töchterchen seine Gefühle aus.

Die Fangemeinde der Familie Brown ist von diesem herzergreifenden Anblick gänzlich hin und weg. Und auch Chris scheint ziemlich gerührt von der besonderen Geburtstagsüberraschung seiner Großen zu sein. "Mein Herz", kommentierte der "Look At Me Now"-Interpret und verlieh seinen Gefühlen mit einem roten Herz noch mehr Ausdruck.

Instagram / missroyaltybrown Royalty Brown, Tochter von Rapper Chris Brown

