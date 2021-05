Niedliche Aufnahmen aus dem Hause Kitt-Carter! Vor wenigen Wochen sind das Backstreet Boys-Mitglied Nick Carter (41) und seine Ehefrau Lauren Kitt zum dritten Mal Eltern geworden. Bei der Geburt ihres Nachwuchses kam es zunächst zu einigen Komplikationen, doch inzwischen ist die Familie wieder gesund zu Hause angekommen. Vor Kurzem gab es dort dann auch gleich die erste Premiere für das kleine Mädchen. Nicks Drittgeborene hatte jetzt ihr erstes Fotoshooting!

Wie Nick per Twitter bekannt gab, ließ er seine Fans mittels des Strea­ming­por­tals Twitch an dem Neugeborenen-Fotoshooting teilhaben. Das heimische Wohnzimmer wurde in ein kleines Studio umfunktioniert, in dem die Familie Bilder mit Sohn Odin (5), Töchterchen Saoirse Reign (1) und dem neuesten Mitglied der Rasselbande aufnahm. In dem Stream, der die Abläufe hinter den Kulissen festhielt, erzählte Nick zudem, dass die Bildrechte exklusiv an ein noch nicht näher benanntes Magazin gehen würden. Danach würde die offizielle Vorstellung des Babys stattfinden – vielleicht verraten die frischgebackenen Eltern in diesem Rahmen dann auch den Namen ihres Mädchens.

Kurze Zeit später postete der 41-Jährige ein Foto des Shootings auf seinem Instagram-Account. In der Bildunterschrift bedankte sich Nick für die unvergesslichen Bilder bei Fotografin Lori Dorman, mit der die Familie bereits zum dritten Mal zusammenarbeitet. Unter dem Post des Sängers sammelten sich im Anschluss durchweg positive Kommentare und Glückwünsche der Fans für den Familienzuwachs.

Anzeige

Instagram / backstreetboys Nick Carter und seine Tochter Saoirse

Anzeige

Instagram / nickcarter Nick Carter, Musiker

Anzeige

Instagram / nickcarter Lauren Kitt und Nick Carter mit ihren Kindern Odin Reign und Saoirse Reign, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de