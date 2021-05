Wer konnte sie überzeugen? In dieser Woche dreht sich bei Germany's next Topmodel alles um die Berlin Fashion Week. Die Girls kämpften dabei auch um die begehrten Jobs, um in der Modewoche Hauptstadt die aktuellen Trends zu präsentieren. Gastjurorin war heute das Topmodel der ersten Stunde: Lena Gercke (33)! Und auch sie suchte noch ein frisches Gesicht für ihren Fashion-Week-Laufsteg. Für welches Girl hat Lena sich am Ende entschieden?

"Was ihr ja schon wisst: Lena sucht ja auch ein Mädchen für ihre Fashionshow", stimmte Heidi Klum (47) Soulin Omar und Alex Mariah Peter auf den entscheidenden Moment ein. Denn eine von ihnen war die Favoritin der GNTM-Siegerin der ersten Staffel. Es sei ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen, betonte Lena, denn die Girls hätten sie wirklich überzeugt: "Ich find euch beide so toll, denn ihr habt beide so was Eigenes, aber ich habe leider nur noch einen Platz in unserer Show. Und ich hab mich für dich entschieden, liebe Alex!"

Doch Soulin musste nicht allzu traurig sein, dass sie bei Lenas Show nicht dabei sein wird: Die Hamburgerin ergatterte in den übrigen Castings nämlich insgesamt drei Jobs! Und auch Heidi hatte gute Nachrichten für alle zwei: Sie waren beide eine Runde weiter.

Anzeige

Instagram / soulin.gntm2021.official Soulin Omar, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / alex_mariah.gntm.2021.official GNTM-Kandidatin Alex Mariah

Anzeige

ProSieben/ Willi Weber Lena Gercke bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de