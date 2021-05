Vanessa Mariposa will sich neu verlieben! Das Model ist eine der neuen Kandidatinnen der aktuellen Ex on the Beach-Staffel: Sie zieht allerdings nicht als Ex-Freundin eines Teilnehmers in die Villa, sondern als Single-Dame. Zuletzt war die Influencerin mit DJ Boray zusammen. Doch kürzlich scheiterte die Beziehung der beiden. Jetzt versucht die Münchnerin, bei dem Kuppelformat ihr ganz persönliches Liebesglück zu finden. Doch anscheinend haben es manche Teilnehmer vor Ort mit ihr ein bisschen zu gut gemeint: Vanessa fühlte sich von der Flirtoffensive der Männer ziemlich überrumpelt!

"Ich habe mich gefühlt wie ein Stück Fleisch, das im Supermarkt liegt", gestand die 28-Jährige jetzt gegenüber Bild. Nach ihrem Einzug haben sich direkt sechs Kandidaten auf sie gestürzt und wollten sie mit ihrem Charme bezirzen. Einem Mann schien es Vanessa ganz besonders angetan zu haben: Roxys Ex Jay. Der gebürtige Hamburger war von der neuen Single-Lady gänzlich hin und weg. "Schon nach 20 Minuten hat Jay gesagt: Ich liebe dich", offenbarte Vanessa.

Doch bei der 28-Jährigen handelt es sich nicht um den einzigen Neuzugang in der Luxusvilla: Auch Tills einstige Verlobte Hanna Annika zog in der aktuellen Folge ein. Bei den beiden scheint allerdings definitiv kein amouröses Comeback anzustehen. "Für mich ist das Thema durch", machte die Blondine direkt nach ihrer Ankunft klar.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Vanessa Mariposa, Model

Vanessa und Diogo bei "Ex on the Beach"

Hanna Annika und Till Adam

