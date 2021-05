Tommy Pedroni kriegt bei Ex on the Beach nicht genug! Eigentlich hatte der Franzose in der Kuppelshow ein Auge auf Single-Lady Sandra geworfen. Die beiden kamen sich auch schon näher – wilde Fummelei unter der Bettdecke inklusive. Aber das hielt ihn nicht davon ab, auch mit Neuzugang Tara Tabhita anzubandeln. Weil ihm beide Girls gut gefallen, würde Tommy am liebsten zweigleisig fahren.

Sehr zum Entsetzen von Sandra kam er händchenhaltend von seinem Date mit Tara zurück. Zunächst zeigte sie ihm deshalb die kalte Schulter, ließ sich nach einer Entschuldigung aber doch um den Finger wickeln. "Da ich halt gemerkt habe, dass ich ihn vermisst habe und er sich auch entschuldigt hat, stehe ich weiterhin zu Tommy", säuselte sie. Der ist aber offenbar nur halbherzig bei der Sache, weil er auch noch Tara im Kopf hat: "Ich muss die beiden jetzt im Griff behalten, ohne dass die andere jetzt weggeht. Das ist ein bisschen kompliziert alles."

Schon beim Date auf der Jacht hatte der 25-Jährige angedeutet, dass er Interesse an Tara hat: "Ich finde Tara sehr hübsch und ich glaube, sie ist genau das, was ich brauche, weil es mit der Sandra so nicht weitergeht." Klingt so, als sei er mittlerweile fast gelangweilt von seinem ersten "Ex on the Beach"-Flirt.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

TVNOW Sandra und Tommy, Kandidaten bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNOW Tara Tabitha, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige

TVNOW Tommy, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige

Was meint ihr: Für welche Frau hat sich Tommy am Ende entschieden? Bestimmt Sandra! Ich tippe auf Tara! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de