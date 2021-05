Was hat sich Mads Mikkelsen (55) für die Rolle des Gellert Grindelwald überlegt? Im November wurde offiziell bekannt gegeben, dass Johnny Depp (57) in den Phantastische Tierwesen-Filmen nicht länger die Figur des dunklen Magiers verkörpern wird. Da er den Prozess gegen ein britisches Newsmagazin verloren hatte, musste er von der Filmrolle zurücktreten. Auch sonst hat sein Image darunter sehr gelitten. Seit Dezember ist mittlerweile bekannt, dass Mads seinen Platz einnehmen wird: Für den Schauspieler stand dabei von vorneherein fest, dass er den Charakter anders spielen will!

Gegenüber Total Film betonte der 55 Jährige kürzlich, wie wichtig es ihm gewesen sei, sich in dem Harry Potter-Ableger von seinem Vorgänger abzuheben. Er selbst sei schon seit dem jungen Erwachsenenalter ein großer Fan von Johnny: "Und zu versuchen, seine Intensität und seine Art in meine Arbeit einzubringen, ist ein No-Go." Deshalb sei Mads von Anfang an klar gewesen, dass er für die Verkörperung des Bösewichts seinen eigenen Weg finden müsse.

Inzwischen sind die Dreharbeiten bereits abgeschlossen. Obwohl der Däne erst für den dritten Teil zum Cast gestoßen war, sei es für ihn trotzdem eine schöne Erfahrung am Set gewesen. Er finde das Drehbuch einfach großartig. "Es gibt einige wirklich herzzerreißende Geschichten. Und das wird hoffentlich rüberkommen", erklärt er positiv gestimmt.

