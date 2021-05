Sarina Nowak (27) weiß genau, wie sie ihre Kurven perfekt in Szene setzen kann. Seit ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel im Jahr 2009 hat sich die Blondine gewaltig verändert. Von den früher perfekt geltenden Modelmaßen 90-60-90 lässt sich die Wahl-Amerikanerin längst nicht mehr unter Druck setzen. Sarina ist seit Jahren als Plussize-Model erfolgreich. Im Netz sorgt sie bei ihren Fans mit ihrem Körper immer wieder für Schnappatmung!

"Wie man einen Beachbody bekommt: Erstens: Hab einen Body. Zweitens: Geh zum Beach", schreibt Sarina zu einem ihrer neuesten Instagram-Posts. Einmal mehr beweist die ehemalige Dancing on Ice-Teilnehmerin, dass niemand sich in Bezug auf seinen Körper unter Druck setzen sollte. Dazu postet sie ein Foto ihrer eigenen Strand-Figur – und die haut ihre Follower glatt um!

"Wie kann man so schön sein? Traumfrau" oder "Wow, du bist so wunderschön und so besonders", lauten zwei der Kommentare unter Sarinas Beitrag. Sexy Postings wie diese gibt es auf dem Account der Influencerin zum Glück häufiger zu sehen.

Anzeige

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Getty Images Sarina Nowak im Jahr 2016

Anzeige

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de