Starauflauf bei den Brit Awards! Schon in wenigen Tagen soll die Musikpreisverleihung in London stattfinden. Während andere Awardshows in den vergangenen Monaten hauptsächlich online über die Bühne gingen, sind bei der Verleihung in der britischen Hauptstadt zum ersten Mal seit Pandemiebeginn wieder fast volle Ränge angesagt. 4.000 Gäste dürfen ohne Masken und ohne Abstandsregeln dabei sein – und die bekommen einiges geboten: Etliche Musikstars haben sich für die Brit Awards angekündigt.

Wie die Zeitung Mirror berichtet, soll der Comedian Jack Whitehall (32) als Moderator durch den Abend führen. Außerdem können sich die Zuschauer bei der Verleihung am 11. Mai auf Auftritte von Coldplay, Olivia Rodrigo, Arlo Parks, Rag 'n' Bone Man, Headie One, The Weeknd (31), Pink (41) und Dua Lipa (25) freuen. Auch die Newcomerin Griff wird einige Songs auf der Bühne zum Besten geben.

Von den 4.000 verfügbaren Tickets wurde über die Hälfte an Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen verschenkt, um ihnen so für ihre Arbeit in den vergangenen Monaten zu danken. Um unnötige Anreisen zu vermeiden, wurden allerdings nur aus London stammende Gäste ausgelost.

Anzeige

Instagram / theweeknd The Weeknd, Musiker

Anzeige

Getty Images Dua Lipa bei den Grammy Awards, 2021

Anzeige

Getty Images Jack Whitehall in London, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de