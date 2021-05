Seine Fans müssen in den kommenden Wochen erst mal auf Micky Beisenherz (43) verzichten. Der Moderator steht eigentlich alle 14 Tage am Montagabend für die ntv-Sendung "#timeline" vor der Kamera und spricht dabei mit spannenden Gästen. Die nächste Ausgabe der Talkshow wird aber definitiv ausfallen. Der Grund: Micky hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er nimmt seine Ansteckung aber mit dem gewohnten Galgenhumor.

"Es ist mir natürlich nicht verborgen geblieben, dass die Leute mittlerweile ein bisschen genervt sind von den Impf-Selfies, deswegen habe ich mir gedacht: Versuchst du es mal wieder mit der guten alten Coronainfektion", scherzt der TV-Star in einer Videobotschaft auf ntv.de. Bisher macht Micky zum Glück einen leichten Verlauf der Erkrankung durch. Dennoch muss er natürlich mindestens die nächsten 14 Tage in Isolation bleiben. "Stattdessen werde ich dann demnächst nicht als Geimpfter, sondern als Genesener in den Biergarten dürfen", zeigt der 43-Jährige sich vorfreudig.

Micky ist nicht der einzige TV-Moderator, der mit seiner eigenen Show aufgrund einer Infektion mit dem Virus pausieren muss. Auch Günther Jauch (64) musste sich einen Ersatz für das Format Denn sie wissen nicht, was passiert suchen, da er sich selbst in Quarantäne befand.

