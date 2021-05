Neue Einblicke in das Leben der Stars! Seit vielen Jahren zählt die Videoplattform YouTube zu den beliebtesten Seiten für Bewegtmaterial. Das nutzte das Unternehmen im Jahr 2018 und führte eine Premium-Mitgliedschaft ein. Seit einiger Zeit produziert die Tochtergesellschaft von Google nun auch exklusive Serien und Filme. Jetzt gab das Unternehmen bekannt, dass es unter anderem mit Will Smith (52) und Alicia Keys (40) YouTube-Originale drehen wird.

In der Fitness-Serie mit Will namens "Best Shape of My Life" will der Hollywoodstar jeden Aspekt seiner Gesundheit verbessern. Dabei wird er von Gästen wie Profi-Athleten, Wissenschaftlern, Experten und einigen bekannten YouTube-Gesichtern unterstützt. Während "Best Shape of My Life" erst im nächsten Jahr anlaufen soll, wird die vierteilige Doku "Noted" von Alicia Keys bereits in diesem Sommer Premiere feiern. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ihres Erfolgsalbums "Songs In A Minor" blickt die Sängerin auf ihre Karriere zurück. In den Episoden werden Ausschnitte von Auftritten sowie Blicke hinter die Kulissen der Produktion ihres achten Studioalbums gezeigt.

Will und Alicia sind jedoch nicht die ersten Stars, die sich über eine Produktion der Videoplattform freuen durften. In der Vergangenheit waren bereits die Dokus "Dancing with the Devil" von Demi Lovato (28), "Dangerous Woman Diaries" von Ariana Grande (27) und "LeFloid Vs The World" des YouTubers LeFloid (33) dort zu sehen gewesen.

