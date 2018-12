Es wird gefährlich! Zumindest verspricht das der Titel der neuen vierteiligen Doku-Serie, mit der Ariana Grande (25) jetzt an den Start gegangen ist. Unter dem Namen "Dangerous Woman Diaries" lässt die erfolgreiche Sängerin ihre Fans hinter die Kulissen des Alltages ihrer "Dangerous Woman"-Tour und des Entstehungsprozesses ihres Albums "Sweetener" blicken. Die erste Folge wurde auf YouTube innerhalb eines Tages bereits über 2,1 Millionen Mal aufgerufen.

In vier Episoden mit jeweils etwa 30 Minuten Länge sollen Fans unter anderem bisher unveröffentlichtes Material zu sehen bekommen, das während der Produktion von Aris "Sweetener"-Album entstanden ist. Zudem bekommen die Zuschauer einen Eindruck vom Tournee-Alltag der 25-Jährigen. "Wir wollten euch Leute so nahe wie möglich in unsere Welt bringen", sagt Ariana im einminütigen Trailer zur Serie auf YouTube. Sie verspricht exklusive Hintergründe zu Musikvideo-Drehs, Proben, private Backstage-Aufnahmen und Live-Auftritten. Außerdem soll die Doku die eine oder andere Überraschung in petto haben.

Das Projekt wurde von Regisseur Alfredo Flores geleitet, der auch schon eng mit Justin Bieber (24), Selena Gomez (26) und Rihanna (30) zusammengearbeitet hat. Die einzelnen Folgen können seit dem 29. November auf Arianas YouTube-Channel abgerufen werden. Bis auf die erste Episode sind sie in Deutschland jedoch Premium-Nutzern von YouTube vorenthalten.

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Ariana Grande bei einem Event in Los Angeles

Anzeige

Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Ariana Grande bei den American Music Awards 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de