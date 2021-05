Drake (34) zeigt sich megagroßzügig! Aubrey Drake Graham, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, ist ein erfolgreicher Rapper und R&B-Sänger – wovon er schon seit Jahren ein luxuriöses Leben führen kann. Doch das war nicht immer so: Der Kanadier wuchs in einfachen Verhältnissen bei seiner alleinerziehenden Mutter in Toronto auf. Hier lebten sie unter anderem in einem Migrantenviertel. Offenbar hat der Musiker die Zeit, in der er nicht viel Geld hatte, nicht vergessen: Drake schenkte einem Fremden jetzt nämlich einfach so Hunderte US-Dollar!

Das zeigen nun aktuelle Bilder, die Paparrazi Montagnacht in Los Angeles von dem 34-Jährigen geschossen haben: Drake drückt hier einem Mann lächelnd mehrere Hundert-Dollar-Scheine in die Hand – der Unbekannte kann sein Glück erst kaum fassen, nimmt das Geld dann aber dankend an. Laut der Bildagentur MEGA soll der Rapper dem Fremden mit dem Geld in einer Notlage ausgeholfen haben. Wer dabei auf wen zugegangen ist, ist unklar.

Zuletzt machte Drake noch mit diesen Schlagzeilen von sich hören: Der "Hotline Bling"-Interpret soll es nach ihrer Trennung von Kanye West auf Kim Kardashian abgesehen haben! "Drake konnte nie verstehen, was Kim an Kanye fand", betonte ein Insider vor ein paar Wochen gegenüber Mirror. "Er sagt schon seit Jahren, dass er nicht der Richtige für Kim ist und dass das alles kein gutes Ende nehmen würde." Doch ist Drake überhaupt Kims Typ? Zumindest seine jüngste Aktion imponiert der sozial engagierten US-Amerikanerin sicherlich...

Drake, Sänger

Drake, Sänger

Kim Kardashian im Februar 2021

