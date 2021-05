Dieses Supermodel verblüfft seine Fans! Victoria's Secret-Angel Elsa Hosk (32) ist im Februar zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem postet sie unentwegt Bilder und Videos ihrer kleinen Tochter Tuulikki, in die sie und ihr Freund Tom Daly ganz vernarrt sind. Doch nun begeistert sie ihre Fans auch noch mit ihrem unglaublichen After-Baby-Body: Ihr Bauch ist elf Wochen nach der Geburt schon wieder superflach!

Auf Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man Elsa bei einem Spaziergang mit dem Kinderwagen – und zwar bauchfrei! Nur elf Wochen nach der Entbindung zeigt sich die gebürtige Schwedin in ihrer Wahlheimat Los Angeles gertenschlank in der Öffentlichkeit. In einer bunten Hose und einem Shirt, das nicht mal bis zur Taille reicht, ist ihr flacher Bauch perfekt in Szene gesetzt.

Auch auf Instagram präsentiert die 32-Jährige ihren megaschlanken Body im Bikini. Doch für die sexy Fotos erntet Elsa nicht nur Bewunderung: "Das vermittelt ein falsches Bild von Frauenkörpern nach der Geburt", schreibt eine Nutzerin unter dem Beitrag. Die meisten ihrer Fans scheinen jedoch begeistert: "Du siehst gar nicht so aus, als hättest du gerade ein Baby bekommen", kommentiert ein User mit lauter Flammen-Emojis den Post.

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosks Partner Tom Daly und ihr gemeinsames Baby Tuulikki Joan

Anzeige

Getty Images Elsa Hosk, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de