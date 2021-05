Kriegen sich GNTM-Kandidatin Romina Palm (21) und ihr Freund Stefano Zarrella (30) eigentlich auch mal in die Haare? Die Beauty hielt sich bis jetzt aus den ganzen Zankereien in Heidi Klums (47) Modelshow elegant heraus. Gegenüber Promiflash erklärte ihr Liebster nun, dass sie wohl allgemein ein sehr harmoniebedürftiger Mensch sei: "Wir hassen Streit, wir wollen auch nie einen anfechten. Wenn wir streiten – dann braucht Romina eine Stunde, um in sich zu gehen, dann ist wieder alles cool." Außerdem verriet Stefano, worüber die Turteltauben überhaupt diskutieren – und ob auch Eifersucht ein Thema in ihrer Beziehung ist.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de