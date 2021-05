Katharina Wagener (26) und Kevin Yanik erlebten den absoluten Horror! Eigentlich könnten die beiden Are You The One?-Stars nicht glücklicher sein – schließlich sind sie in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes. Vor wenigen Tagen meldeten sie sich jedoch plötzlich offline, weil etwas "Schreckliches" passiert war. Näheres gaben Kathi und Kevin zunächst nicht preis. Gegenüber Promifash schildern die Influencer nun, was passiert war: Sie sind in ihrem Hausflur von einem Unbekannten angegriffen worden...

Den werdenden Eltern fällt es sichtlich schwer, über den Überfall zu sprechen. "Wir wurden angegriffen. Abends, als wir mit dem Hund spazieren waren. Es ist ein maskierter Mann mit einem Knüppel in der Hand bei uns in den Hausflur reingelaufen und wollte Kathi oder mich angreifen", erzählt Kevin. Er sei froh darüber, dabei gewesen zu sein – häufig gehe seine schwangere Verlobte auch alleine mit dem Hund raus. Dem Reality-TV-Star sei es gelungen, den Angreifer zu vertreiben.

Doch wird der Angriff Folgen für ihr ungeborenes Baby haben? Körperlich sei Kathi zum Glück nichts passiert – psychisch gehe es ihr jedoch schlecht. "Ich bin seitdem konstant unter Druck, ich bin konstant unter Strom. Ich fühle mich die ganze Zeit, als würde mich jemand verfolgen. Ich lebe die ganze Zeit in Angst", offenbart die 26-Jährige. Die zwei seien sich sicher, dass sie gezielt angegriffen worden waren. Schon vor einigen Wochen hatten sie öffentlich gemacht, dass sie Morddrohungen bekommen. Das Paar möchte nun schnellstmöglich umziehen.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kevinyanik Kathi und Kevin, "Are You The One?"-Teilnehmer 2020

Instagram / kevinyanik Kevin und Kathi, "Are You The One"-Kandidaten 2020

