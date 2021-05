Neben der Shopping Queen sucht Guido Maria Kretschmer (55) schon bald auch wieder nach Dekorationstalenten! Erst im März dieses Jahres feierte das neue TV-Format "Guidos Deko Queen" sein Debüt. Darin treten Hobby-Einrichter gegeneinander an und kaufen passend zum vorgegebenen Thema des Star-Designers in Baumärkten, Möbelhäusern und Dekoshops ein. Jetzt steht offiziell fest: Die Show geht schon bald in eine neue Runde!

Wie die RTL-Mediengruppe nun bekannt gab, wird Guido schon bald wieder die Deko-Krone vergeben. Denn nach den Top-Quoten der ersten sechs Folgen hat sich die Show eine zweite Staffel wirklich verdient. Diese wird voraussichtlich ab Herbst 2021 bei Vox zu sehen sein. Für die Fans der gleichnamigen Print-Ausgabe gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten: Auch das Magazin wird Anfang Oktober in der dritten Ausgabe erscheinen, ehe sich Deko-Liebhaber dann Anfang Dezember sogar auf eine Doppelausgabe freuen dürfen.

Auf die Idee, nun auch einen Preis an den kreativsten und trendbewusstesten Einrichter zu vergeben, war Guido tatsächlich während "Shopping Queen" gekommen, wie er vor der Ausstrahlung der ersten Staffel verriet. Im Rahmen der Sendung habe er eine Menge Wohnungen gesehen, die in seinen Augen durchaus Umgestaltungsbedarf hatten.

Anzeige

Getty Images Guido Maria Kretschmer, Designer

Anzeige

TVNOW Guido Maria Kretschmer (rechts) in der ersten Folge von "Guidos Deko Queen"

Anzeige

TVNOW Guido Maria Kretschmer bei "Guidos Deko Queen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de