Kevin Yanik und Katharina Wagener (26) ist etwas Schreckliches passiert – nun klärt das Are You The One?-Pärchen auf, was geschehen ist: Die beiden wurden laut eigener Aussage vor wenigen Tagen von einem Unbekannten überfallen. "Wir wurden angegriffen abends, als wir mit dem Hund spazieren waren. Es ist ein maskierter Mann mit einem Knüppel in der Hand bei uns in den Hausflur reingelaufen und wollte Kathi oder mich angreifen", schildert der werdende Papa die Situation. Bevor der Angreifer seine schwangere Verlobte verletzten konnte, ging Kevin laut eigener Aussage dazwischen und drängte ihn aus dem Gebäude.

