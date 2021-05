Was für ein seltener Anblick! Weltstar Céline Dion (53) ist nicht nur äußert erfolgreich als Sängerin, sondern auch eine wirklich stolze Mutter. Von ihrem verstorbenen Mann René Angélil (✝73) hat die 53-Jährige drei Söhne. Dennoch teilt die "My Heart Will Go On"-Interpretin nur wenige Einblicke in ihr privates Leben. Anlässlich des Muttertages postete Céline nun ein niedliches Familienfoto von sich und ihren drei Söhnen René-Charles (20), Nelson (10) und Eddy (10).

Den Schnappschuss veröffentlichte die Sängerin vor Kurzem auf Instagram und betitelte das Bild mit den Worten: "Wer hat heute den besseren Tag, ich oder die Kinder? Was für ein Privileg die Mutterschaft ist! Alles Gute zum Muttertag! Genießt jeden Moment". Auch ihre Abonnenten erfreuten sich an der Rarität und wünschten der Sängerin und ihren Kindern einen wundervollen Muttertag. "Ihr seht alle so aus, als hättet ihr eine tolle Zeit!" und "Aaah, ihr seid so bezaubernd!", schrieben einige User unter die seltene Aufnahme.

Zuletzt hatte die dreifache Mutter im Januar ein Bild mit ihrem Sohn René-Charles gepostet, als dieser seinen zwanzigsten Geburtstag feierte. Auch ihren Zwillingen widmete Céline im vergangenen Oktober einen Geburtstags-Post auf ihrem Profil. Damals schrieb sie in die Bildbeschreibung, wie stolz die Zehnjährigen ihren großen Bruder, ihre Mutter und sicherlich auch ihren verstorbenen Vater machen würden.

Instagram / celinedion Céline Dion mit ihren drei Söhnen am 6. Geburtstag der Zwillinge

Instagram / celinedion René-Charles, Nelson und Eddy Angélil mit ihrer Mutter Celine Dion

Getty Images Sängerin Celine Dion

