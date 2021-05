Tanja Szewczenko (43) präsentiert ihren After-Baby-Body! Erst vor rund zwei Wochen erblickten ihre eineiigen Zwillinge Leo und Luis per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Via Instagram postete die Schauspielerin nun erstmals nach der Geburt eine Aufnahme ihres Körpers: Während die Düsseldorferin vor wenigen Tagen noch eine XXL-Babykugel mit sich umher trug, ist ihr Bäuchlein inzwischen schon wieder deutlich geschrumpft. Auch wenn Tanja von der Veränderung fasziniert ist, scheint sie ihren Schwangerschaftsbauch bereits zu vermissen: "Bisschen ist noch übrig von der Murmel und ich hab sie so doll geliebt!"

