Wie kommen die diesjährigen Kandidaten von M.O.M bei Natascha Ochsenknecht (56) an? Am Donnerstag startet die zweite Staffel der etwas anderen Kuppelshow auf Joyn. In dem Format suchen zwei Männer unterschiedlichen Alters – Dan und Dustin – ihre Traumfrau. Wie im vergangenen Jahr wird Natascha auch diesmal die Kandidaten in einem Livetalk auf Instagram interviewen. Das hält die 56-Jährige von den beiden Solo-Männern.

Mit Promiflash plauderte die Dreifachmama über die Singles und fand: "Beide Männer sind sehr sympathisch." Beim 49-jährigen Dan würde man natürlich seine Reife spüren und merken, dass er viel erlebt hat. Doch die 14 Single-Ladys und Single-Girls müssen bei ihm auch auf der Hut sein. "Er ist ein Gentleman, er weiß, was bei Frauen ankommt. Dan redet oft über Sex, da muss man aufpassen, dass es nicht zu viel wird", meinte die Blondine.

Auch sein 18 Jahre jüngerer Mitstreiter Dustin kann bei dem einstigen Model mit seinem Auftreten punkten. "Dustin ist jünger, unbedarfter und ein sehr aufmerksamer Typ", lautete das Urteil der Beauty. Aber der 31-Jährige müsse noch etwas aus sich herauskommen und angriffslustiger werden.

"M.O.M" ab 13. Mai 2021 immer donnerstags bei Joyn PLUS+; der Insta-Live-Talk zur Show mit Natascha Ochsenknecht am 14. Mai 2021 um 19:00 Uhr auf dem Instagram-Kanal @mom.joyn.

Anzeige

Instagram / dan_agboli Dan Agboli, "M.O.M"-Kandidat 2021

Anzeige

Instagram / dustin.van.i Dustin, "M.O.M"-Kandidat 2021

Anzeige

Joyn Moderatorin Natascha Ochsenknecht bei der "M.O.M"-Reunion

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de