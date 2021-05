Ist Armie Hammer (34) wieder vergeben? Zuletzt machte der Schauspieler mit reichlich Negativschlagzeilen von sich reden. Er soll mehrere Frauen misshandelt und ihnen gegenüber kannibalistische Fantasien geäußert haben. Eine Ex-Affäre wirft ihm außerdem vor, sie 2017 vergewaltigt zu haben. Der "Call Me By Your Name"-Darsteller selbst schweigt zu den Anschuldigungen. Trost soll er in einer neuen Frau finden: Armie hat angeblich eine neue Flamme an seiner Seite.

Seit die Kannibalismusvorwürfe die Runde gemacht haben, ist der 34-Jährige auf den Kaimaninseln untergetaucht. Laut einem Insider soll er seine Zeit dort aber nicht alleine verbringen. Seit Anfang des Jahres datet Armie angeblich eine Zahnhygienikerin. "Sie scheinen glücklich zu sein und sich miteinander wohlzufühlen", äußerte die Quelle gegenüber People.

Der Hollywoodstar und seine Neue sollen eine gute Zeit zusammen verbringen. "Sie scheinen viele Freunde zu haben, und sie stellt ihn allen Freunden vor, die ihn noch nicht kennen, wenn sie unterwegs sind", gab der Insider preis. Im März wurde Armie das erste Mal seit den schwerwiegenden Vorwürfen in der Öffentlichkeit gesehen – in Begleitung einer Blondine. Ob es sich dabei um die Zahnhygienikerin handelt, ist bisher nicht bekannt.

Getty Images Armie Hammer in Hollywood, 2018

Getty Images Armie Hammer im Januar 2019

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

