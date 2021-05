Lauryn Shannon bekommt Familienzuwachs! Die "Here Comes Honey Boo Boo"-Darstellerin, die den meisten Fans eher als Mama Junes (41) Tochter Pumpkin bekannt sein dürfte, hatte bereits im Alter von 17 Jahren ihr erstes Kind namens Ella Grace zur Welt gebracht. Mitte April hatte die US-Amerikanerin zudem die frohe Neuigkeit verkündet, dass sie und ihr Mann Joshua erneut Eltern werden. Jetzt präsentierte die werdende Zweifach-Mama ihren Babybauch ganz stolz im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 21-Jährige jetzt einen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihre Rundungen in Szene setzt. Freudestrahlend grinst sie in die Kamera und umfasst dabei liebevoll ihren Bauch. "Es ist ein heißer Mama-Sommer", betitelte das Reality-Sternchen den Beitrag. Lauryns Fangemeinde ist von diesem Anblick hin und weg. "Du siehst so schön aus! Ich hoffe, du hast eine sichere und gesunde Schwangerschaft", lautete nur eines der zahlreichen Komplimente unter dem Post.

Die Baby-News hatte die 21-Jährige zuvor mit einem Beitrag auf Instagram bekannt gegeben, in dem sie neben einem Foto von mehreren Schwangerschaftstests auch zwei Ultraschallbilder postete und dazu schrieb: "Nun ist das Geheimnis gelüftet und jeder kann es jetzt wissen! Baby Efird Nummer zwei kommt 2021."

