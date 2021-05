Sensation bei den diesjährigen Brit Awards! Am Dienstagabend wurden in London vor 4.000 Zuschauern die begehrten Trophäen für musikalische Leistungen verliehen. Zu den glücklichen Gewinnern des Abends gehörten unter anderem Stars wie Dua Lipa (25) und Billie Eilish (19). Doch einer Sängerin gelang etwas, was bisher noch keine Frau zuvor geschafft hatte: Taylor Swift (31) gewann den "Global Icon Award"!

Der "Global Icon Award", der im Rahmen der Brit Awards verliehen wird, ging bisher ausschließlich an männliche Legenden wie Elton John (74), David Bowie (✝69) und Robbie Williams (47). Erstmals in der Geschichte der Show durfte mit Pop-Sängerin Taylor Swift eine Frau den begehrten Preis entgegennehmen. Dass sich die "Shake It Off"-Interpretin zweifellos in die Riege der Megastars einreihen kann, sehen auch ihre Kollegen so. Im Vorfeld der Preisverleihung lobten unter anderem Selena Gomez (28), Ed Sheeran (30) und Annie Lennox die 31-Jährige für ihre musikalischen Leistungen.

Doch neben dem Erhalt des "Global Icon Award" sorgte Taylor außerdem für eine weitere Seltenheit. In ihrer Rede bedankte sie sich auch bei ihrem langjährigen Freund Joe Alwyn (30), den sie für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus hält. Nachdem die Beauty Freunden und Mitarbeitern ihren Dank ausgesprochen hatte, hielt sie kurz inne und würdigte auch ihren Joe für seine Unterstützung.

