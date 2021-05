Chanelle Hayes (33) scheint ihren ewigen Kampf gegen den fiesen Jo-Jo-Effekt gewonnen zu haben! Das britische Reality-TV-Sternchen machte in den vergangenen Jahren immer wieder wegen ihrer Gewichtsschwankungen Schlagzeilen – mal gab sie an, happy mit ihren Kurven zu sein, mal wurden ihr ihre Maße doch zu viel. Den Höhepunkt der Kiloachterbahnfahrt erreichte die einstige UK-Big Brother-Kandidatin im ersten Lockdown vergangenes Jahr. Chanelle beschloss also, sich einer Magen-OP zu unterziehen – und teilte nun den krassen Vorher-Nachher-Vergleich ihrer Abnehmreise!

Innerhalb von neun Monaten konnte die Dreifachmama stolze 46 Kilo abnehmen, wie nun mehrere beeindruckende Collagen auf ihrem Instagram-Profil zeigen. "Meine Fresssucht wurde durch den ersten Lockdown so schlimm, dass ich ein Gewicht von 110 Kilo erreichte, was für meine Größe von 1,63m schon einer krankhaften Fettleibigkeit entsprach. Heute habe ich einen 'normalen' Bodymass-Index erreicht und habe bis jetzt 46 Kilo verloren", erklärte die 33-Jährige unter einem der Posts. Im August vergangenen Jahres habe sie sich einer Magenbandoperation unterzogen – doch die sei nur der Startschuss gewesen!

Die heutigen 64 Kilo habe Chanelle nicht nur dank des operativen Eingriffs erreicht – auch anschließende Disziplin in den Bereichen Ernährung und Sport seien essentiell gewesen, um so viel Gewicht zu verlieren. Die Pläne habe ihr ihr Arzt an die Hand gegeben, die sie bis heute fleißig durchziehe. Und genau diese Message möchte sie auch ihren Followern mitgeben: "Die Adipositaschirurgie ist nur ein Hilfsmittel. Wenn du danach nicht weiter durchziehst, wirst du versagen." Chanelle ist ihren Chirurgen für immer dankbar, denn dank ihnen kann sie nun endlich ein gesundes Leben führen.

Instagram / chanellejhayes Chanelle Hayes, UK-Realitystar

Instagram / chanellejhayes Chanelle Hayes' Abnehmerfolg

Getty Images Chanelle Hayes mit einem Pappaufsteller im Mai 2014 in London

