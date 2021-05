Ann-Kathrin Götze (31) gibt zuckersüße Einblicke in ihr Familienleben. Im Jahr 2020 sind das Model und sein Mann Mario Götze (28) zum ersten Mal Eltern geworden. Inzwischen lässt die Influencerin auch ihre Community an ihrem Familienleben mit Mario und Söhnchen Rome teilhaben. Kürzlich durfte Ann-Kathrin ihren ersten Muttertag als Mama feiern. Jetzt konnte sich auch Mario erstmals als Papa am Vatertag verwöhnen lassen. Zu diesem Anlass postete Ann-Kathrin knuffige Vater-Sohn-Bilder!

"Herzlichen Glückwunsch zum ersten Vatertag. Wir lieben dich", lauteten ihre rührenden Worte an ihren Mann, die sie in ihrer Instagram-Story veröffentlichte. Dazu teilte die Beauty eine Reihe von Fotos, die den Fußballstar mit seinem Sohn Rome zeigen. Auf zwei Schwarz-Weiß-Schnappschüssen sieht man unter anderem, wie der Sportler das schlafende Baby kurz nach dessen Geburt in den Armen wiegt.

Neben dem Mutter- und dem Vatertag hatten Ann-Kathrin und Mario sogar einen weiteren wichtigen Tag zu feiern: seinen dritten Hochzeitstag! An diesem Tag hatte die 31-Jährige nicht nur ein süßes Pärchen-Pic geteilt, sondern ihrem Liebsten auch dazu süße Worte gewidmet: "Vor drei Jahren haben wir geheiratet. Es war unsere standesamtliche Trauung im engsten Familienkreis. Und jetzt sind wir hier mit unserem kleinen Romi", ließ sie ihre Liebesreise auf Instagram Revue passieren.

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario Götze und Rome

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario Götze und sein Sohn Rome

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario Götze mit seinem Kind Rome

Anzeige

Was sagt ihr zu den privaten Fotos von Ann-Kathrins Familie? Total süße Einblicke! Mir ist das ein bisschen zu privat... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de