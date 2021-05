Sie hat es schon wieder getan! Im Sommer des vergangenen Jahres hatte Sophia Thomalla (31) eine verblüffende Body-Transformation hingelegt und dank ihres Personal Trainers Erik Jäger ordentlich an Muskelmasse zugelegt. Damals erklärte sie, den Skinny-Look satt zu haben und wandte sich daher dem Kraftsport zu. Das Ergebnis zeigt die Moderatorin seither auch regelmäßig in freizügigen Outfits im Netz – so auch jetzt wieder: Sophia präsentiert ihren trainierten Körper im Bikini.

Auf Instagram postete die 31-Jährige ein Bild von sich, wie sie sich am Rande eines Pools in knapper Bademode rekelt. Im Fokus steht dabei deutlich der stählerne Oberkörper, insbesondere der durchtrainierte Bauch des Models. Dazu schrieb Sophia: "Ich arbeite hart... an meinen Bräunungsstreifen." Dass diese allerdings nicht das Einzige sind, wofür sich die Unternehmerin ins Zeug gelegt hat, stach wohl unter anderem auch ihrer Moderatoren-Kollegin Nazan Eckes (45) sowie der Schauspielerin Stephanie Davis (28) ins Auge. Diese kommentierten den heißen Schnappschuss mit zahlreichen Flammen-Emojis.

Auch halsaufwärts hatte die Are You The One?-Moderatorin ihren Look wohl satt und wagte erst kürzlich eine Veränderung. Erstmals seit 2016 ist die einstige Blondine Anfang April wieder zu ihrer Naturhaarfarbe zurückgekehrt. Seitdem trägt sie ihre lange Haarmähne wieder etwas dunkler, in Hellbraun.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, September 2020

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Oktober 2020

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im April 2021 in Berlin

