Sie konzentriert sich lieber auf sich selbst! Seit wenigen Tagen gibt es wilde Gerüchte, dass Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) 17 Jahre nach ihrer Trennung wieder romantische Gefühle füreinander hegen soll. Bens Ex-Frau Jennifer Garner (49), mit der der Schauspieler drei gemeinsame Kinder hat, scheint das aber nicht großartig zu interessieren: Die "30 über Nacht"-Darstellerin fokussiert sich viel lieber auf ihre Kids und ihr eigenes Leben!

Das plauderte nun zumindest ein Insider gegenüber E! News aus. Demnach wolle die 49-Jährige einfach nur ihr Leben leben. "Das Letzte, was sie will, ist, sich mit Bens Liebesleben zu beschäftigen. Ihr Fokus liegt immer auf dem Glück der Kinder und darauf, dass Ben ein guter Vater ist", erzählte die Quelle offen. Jen habe kein Interesse daran, in irgendeiner Weise Teil des ganzen Trubels oder der Medienaufmerksamkeit zu sein.

Ganz offensichtlich gibt es aber noch einen anderen Grund, warum sich Jennifer so wenig für Ben und J.Los Liebelei interessiert – sie soll nämlich selbst wieder in festen Händen sein. Wie ein Informant erst kürzlich Us Weekly erzählt hatte, ist die Schauspielerin angeblich wieder mit ihrem Ex John Miller zusammen. Ein Jahr nach ihrer Trennung haben sich die beiden wohl wieder zusammengerauft.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck auf der Premiere von "Gigli" 2003

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner im März 2014

Anzeige

Rachpoot/MEGA John Miller vor dem The Montage Hotel in Los Angeles, 2019

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass sich Jennifer Garner nicht für Ben Afflecks Flirt interessiert? Ja, irgendwie schon! Nein, mir war das klar! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de