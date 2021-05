Till Adam kommt anscheinend nicht über Hanna hinweg! Der Muskelmann und seine Verflossene nahmen 2020 an dem TV-Format Temptation Island teil. Damals gingen sie sogar als verlobtes Pärchen aus der Sendung – doch nur kurz danach folgte bereits die Trennungsnachricht. Nach dem ganzen Drama trafen die einstigen Turteltauben nun bei Ex on the Beach wieder aufeinander. Jetzt scheint Till zu merken, was er damals verloren hat!

Im Promiflash-Interview kam der Tattooliebhaber nicht aus dem Schwärmen heraus: "Also Hanna war schon immer meine Traumfrau für mich. [...] Sie ist einfach so eine hübsche Frau, die so lieb sein kann", fand Till rührende Worte für die Lehramtsstudentin. "Als sie vor mir stand, wusste ich sofort wieder, warum ich sie mal so sehr geliebt habe", schilderte er weiter. Offenbar nimmt ihn das Liebes-Aus auch heute noch mit. Deswegen könne er nicht so gut damit umgehen, dass Hanna die anderen Männer in der Villa kennenlernen möchte.

"Das schmerzt natürlich sehr", gestand Till daraufhin. Doch ist das vielleicht nur eine Ablenkungsstrategie von Hanna? Denn gegenüber Promiflash erklärte sie, dass sie immer noch etwas für ihn empfinde: "Ich habe schon beim Wiedersehen gemerkt, dass da noch irgendwas ist. [...] Till hat mir auf der einen Seite ein Gefühl von Vertrautheit gegeben. Auf der anderen Seite ist in der Vergangenheit zu viel passiert." Es bleibt also spannend zwischen den beiden.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Instagram / tilladam23 Till Adam und Hanna Annika beim Heiratsantrag

Instagram / tilladam23 Till Adam und Hanna Annika, "Temptation Island"-Kandidaten 2020

TVNOW "Temptation Island"-Star Hanna

