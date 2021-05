Bei Germany's next Topmodel ging es in der vergangenen Folge heiß her! Nachdem die Kandidatinnen zuerst mit einem leicht bekleideten Männer-Model shooten mussten, erlernten sie danach eine sexy Choreografie an der Seite eines Strippers aus der "Magic Mike XXL"-Show. Vor allem die vergebenen Teilnehmerinnen machten sich im Laufe der Sendung Gedanken, was ihre Partner zu Hause wohl davon halten würden. Die Halbfinalistin Romina Palm (21) verrät Promiflash nun, wie ihr Schatz Stefano Zarrella (30) reagiert hat.

Stefano sei während der Ausstrahlung leider beruflich unterwegs gewesen, habe die Episode aber natürlich dennoch verfolgt. Zwischendurch hätten die beiden immer wieder telefoniert. "Er ist stolz auf mich und fand meine Leistung super", beschreibt Romina Stefanos Reaktion. Ihr selbstbewusstes Auftreten in der Show habe ihn sehr gefreut.

Den heißen Tanz würde die Influencerin ihrem Herzblatt nun zwar auch gerne beibringen, kann sich an den Ablauf aber nicht mehr genau erinnern. "Ich würde aber sehr gerne mit ihm in die Tanzschule gehen, da ich das Tanzen wirklich für mich entdeckt habe", verrät Romina.

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Model Romina Palm

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im Mai 2021

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Model Romina Palm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de