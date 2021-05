Ist Rúrik Gíslason (33) mit dieser Performance der Platz im Halbfinale schon sicher? Der superheiße isländische Kicker mauserte sich in der diesjährigen Let's Dance-Staffel schnell zum absoluten Favoriten – sowohl bei den Fans als auch bei der Jury. Woche für Woche liefern der Hottie und seine Profitanzpartnerin Renata Lusin (33) Spitzenleistungen ab. Auch Rúriks erster Auftritt im Viertelfinale war jetzt mal wieder perfekt – und ganz besonders hot...

Der Adonis und seine Mentorin performten heute als Einzeltanz einen supersexy Paso Doble zu "Hanuman" von Rodrigo y Gabriela. Nicht nur seine männlichen Tanzschritte saßen perfekt – Rúrik war in seinem Matadoren-Kostüm einfach ein spektakulärer Anblick. Sogar Joachim Llambi (56) kam am Ende nicht umhin zu bemerken, wie gut seine "braun gebrannte, vor Schweiß glänzende Brust" in dem engen Outfit rüberkam. Auch Motsi Mabuse (40) schwärmte von seiner "starken inneren Muskulatur" zwischen den Beinen...

Wenig überraschend ernteten Rúrik und Renata die Bestwertung für ihren feurigen Paso Doble: 30 Punkte! Außerdem gab es ein hohes Lob vom Llambi: "Hast du Spaß gehabt? Soll ich dir eins sagen? Ich hab auch Spaß gehabt! Weißt du warum? Weil erst jetzt hat das Viertelfinale so richtig angefangen", schwärmte der Juror – und stichelte damit zugleich gegen die Vorgänger Simon Zachenhuber und Patricija Belousova sowie Auma Obama und Andrzej Cibis (33), von denen er sich ziemlich enttäuscht gab.

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Getty Images Rúrik Gíslason und Renata Lusins "Let's Dance"-Wertung

