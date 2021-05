Will Selena Gomez (28) in Zukunft etwa doch weiter Musik machen? Seit fast zehn Jahren ist die gebürtige Texanerin, die in ihrer Jugend zunächst als Schauspielerin bekannt geworden war, eine ziemlich erfolgreiche Sängerin. Ihre drei bisher erschienenen Studioalben landeten in den USA direkt auf Platz eins der Charts. Vor wenigen Wochen erklärte Selena jedoch, dass es ihr inzwischen schwerfalle, an neuer Musik zu arbeiten, weil diese von vielen Menschen nicht ernst genommen werde. Jetzt deutete sie allerdings an, dass sie bald vielleicht doch noch neue Songs veröffentlicht!

In ihrer Instagram-Story teilte Selena ein Foto von ihrem Handgelenk, an dem sie ein Armband mit der Aufschrift "SG3" trug, also ihren Initialen und der Zahl Drei. Einige Fans waren sich daraufhin sicher, dass es sich dabei um einen Hinweis auf ein weiteres Album handeln muss. "Das ist der Start einer neuen Ära", schrieb beispielsweise ein Nutzer. Dabei hat Selena mit "Rare" 2020 eigentlich schon ihr drittes Album veröffentlicht. Einige Fans vermuten aber, dass sie ihre erste Platte "Stars Dance" nicht mitgezählt hat, weil sie darüber angeblich keine künstlerische Kontrolle hatte. Außerdem ist sie bei einem anderen Label als die anderen LPs erschienen.

Tatsächlich hatte Selena nicht völlig ausgeschlossen, neue Musik zu veröffentlichen. Im Vogue-Interview erklärte sie, dem Ganzen eine letzte Chance geben zu wollen: "Ich möchte es noch einmal versuchen, bevor ich die Musik vielleicht hinter mir lasse."

Selena Gomez im Mai 2021 in Inglewood

Selena Gomez im Februar 2020 in Los Angeles

Selena Gomez, Musikerin

