Reese Witherspoon (45) reist ins Jahr 1987 zurück! Bereits in jungen Jahren entdeckte die US-Amerikanerin ihre Leidenschaft zur Schauspielerei. Durch ihre Rollen in Filmen wie "Election" oder "Natürlich blond" erlangte die Darstellerin weltweit Bekanntheit. Mittlerweile zählt die Blondine zu einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Ihre Wurzeln vergisst die Oscar-Preisträgerin aber offensichtlich trotzdem nicht: Im Netz teilte Reese nun ein süßes Throwback-Bild aus ihrer Kindheit!

Via Instagram veröffentlichte Reese eine Aufnahme, die sie 1987 im zarten Alter von elf Jahren zeigt. Mit einer kugelrunden Harry-Potter-Brille strahlt das kleine Mädchen zufrieden in die Kamera. Eine Zeit, an die sich Reese offenbar immer wieder gerne zurückerinnert: "Du hast deinen coolen neuen Benetton-Pullover, erinnerst dich an alle Worte von Belinda Carlyles 'Heaven is a Place on Earth', gehst am Wochenende zu einer Rollschuh-Geburtstagsparty und spielst Dragon Slayer." Könnte es besser laufen? "Das Leben ist schön", schwärmte Reese.

Von diesem süßen Anblick von Klein Reese sind die über 25 Millionen Follower der Beauty mehr als angetan. Neben den zahlreichen Komplimenten sind auch einige Kommentare von prominenten Followern zu finden. "Diese Haare! Ich liebe es", schrieb beispielsweise Cindy Crawford (55) zu dem Throwback-Post. Selma Blair (48) war sogar regelrecht überrumpelt und dachte für einen kurzen Moment, ihr Sohn sei auf dem Bild zu sehen.

