Bei M.O.M kann Yassmine ihre Hände nicht bei sich behalten. Erst seit Donnerstag läuft die zweite Staffel der Kuppelshow auf Joyn, und die 37-Jährige lässt schon jetzt nichts anbrennen: Bereits nach wenigen Minuten gab sie Dan, dem Senior der beiden Single-Männer, einen Kuss auf den Mund – und das vor ihren Mitstreiterinnen. Für Yassi war das aber noch nicht genug: Sie knutschte auch wild mit Junior Dustin.

Bei einem Gruppendate mit Dustin geht es für die sieben Single-Ladys in einem Kletterpark hoch hinaus. Dass sich Yassi an einem Seil einen Baum herunterschwingt, verknüpfte die Tänzerin mit einer Bedingung: "Ich springe nur, wenn du mich küsst", betonte sie. Dustin willigte nach einiger Überlegung ein und stand dann auch seinen Mann: Nach ihrem Sprung knutschten Dustin und Yassmine wild vor den anderen Frauen rum.

"Der Kuss war sehr schön. Was mir allerdings gefehlt hat, waren Gefühle", zog der 31-jährige Kölner ein Fazit nach dem Lippenbekenntnis. Während er von Yassis Können begeistert war, hatte sie für ihr Gegenüber nicht so viele positive Worte übrig. "Also hätte ich gewusst, wie der Kuss war, wäre ich nicht gesprungen", betonte die Berlinerin lachend. Sie wolle in Zukunft lieber wieder mit Dan knutschen, zwischen ihnen sei einfach ein gewisses Feuer gewesen.

"M.O.M" – ab 13. Mai 2021 immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Der "M.O.M"-Kandidat Dustin

Dan, "M.O.M"-Kandidat 2021

"M.O.M"-Teilnehmerin Yassmine

