Möchte Larissa Onac sich nun körperlich verändern? Die Brünette nahm als eines von zwei Curvy Models an der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel teil und schaffte es dort bis auf den elften Platz. Den Zuschauern wollte die Abiturientin zeigen, dass auch Models mit Kurven es in der Sendung durchaus zu etwas bringen können. Doch von ihren Rundungen scheint sich Larissa nun verabschieden zu wollen.

Auf Instagram beantwortete die 22-Jährige Fragen zu ihrer Figur. Ein Fan wollte wissen, ob Larissa gerne abnehmen würde. "Ich möchte auf jeden Fall wieder mehr Sport machen und mich gesünder ernähren, um mich einfach besser zu fühlen, das beinhaltet dann natürlich auch, dass ich abnehmen werde", erzählte die Schönheit und ergänzte: "Um die Frage zu beantworten: Ja. Das heißt aber nicht, dass ich mich momentan komplett unwohl fühle."

"Im Grunde bin ich sehr happy mit meinem Körper", stellte die Bremerin klar. Das sei früher aber anders gewesen. Larissa hätte gerne eine zierlichere Figur gehabt.

Instagram / larissa.gntm.2021.official Larissa Onac, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / larissa_onac Larissa Onac, Ex-GNTM-Girl 2021

Instagram / larissa_onac Ex-GNTM-Kandidatin Larissa

