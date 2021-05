Katharina Wagener (26) gibt ein ehrliches Schwangerschafts-Update! Gemeinsam mit ihrem Partner Kevin Yanik erwartet die ehemalige Are You The One?-Kandidatin gerade ihr erstes Kind: Es wird ein kleiner Junge! Bis ihr Sohn das Licht der Welt erblickt, dauert es auch gar nicht mehr allzu lange: Kathi befindet sich inzwischen in der 26. Woche ihrer Schwangerschaft – und damit gehen einige Beschwerden einher...

"Leute, ich bin in die Phase gekommen, in der ich nicht mehr gut schlafen kann", berichtet die werdende Mama ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Aber woran liegt das genau? "Der Bauch ist gar nicht so dick. Ich werde halt zehn Mal wach in der Nacht, muss immer Pipi machen, und dann brauche ich immer eine halbe Stunde, um wieder einzuschlafen", schildert Kathi. "Dann drückt oder zwickt mich irgendwas, ich liege ungemütlich... total scheiße." Deshalb sei die Schwangere aktuell auch dauermüde.

Doch ihre Vorfreude auf ihr Baby wird durch die Müdigkeit nicht getrübt: "Ich bin jetzt endlich im dritten Trimester. Es ist einfach nicht mehr lange, dann ist das Baby da – oh mein Gott!", jubelt Kathi. "Die Zeit rennt so schnell, unglaublich!" Habt ihr ihre Schwangerschaft bisher verfolgt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener in der 23. Schwangerschaftswoche

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im April 2021 in Soest

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik

