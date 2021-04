Katharina Wagener (26) ist total emotional! Die ehemalige Are You The One?-Kandidatin und ihr Partner Kevin Yanik werden zum ersten Mal Eltern. Es wird ein Junge, sogar der Name steht schon fest. Nun ist die 26-Jährige frisch in die 23. Schwangerschaftswoche gekommen und konnte sich über eine ganz besondere Entwicklungsstufe ihres ungeborenen Kindes freuen: Das Baby bewegt sich nun so stark, dass die Bewegungen an Kathis Bauch zu sehen sind.

In ihrer Instagram-Story hält die Reality-TV-Bekanntheit den emotionalen Moment fest. Sie filmt ihren entblößten Bauch und schreibt dazu: "Ich habe heute übrigens Wochenwechsel und, Oh mein Gott, seht ihr die Bewegungen? Das ist mein Baby. Ist nur ganz leicht zu sehen, aber ich muss es euch trotzdem zeigen." Viel zu erkennen ist auf den ersten Blick tatsächlich nicht. Schaut man aber genauer hin, kann man kurz eine kleine Wölbung an Kathis Bauchdecke sehen.

Die werdende Mutter legt mittlerweile auch jeden Tag eine Spieluhr auf ihren Bauch. "So erinnert sich der Kleine an die Melodie, wenn er auf die Welt ist und fühlt sich, sobald er sie hört, direkt geborgen", erklärt die Blondine. Auch kurz bevor sie die Kindsbewegungen zeigt, lässt Kathi die Spieluhr laufen. Scheint also ganz so, als hätte ihr Sohn Gefallen daran.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathi.wgnr Katharina Wagener, TV-Gesicht

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, April 2021

