Diese Fotos hatte Katherine Heigl (42) bisher vor ihren Fans verborgen! Die Schauspielerin fasste mit Filmen wie "Beim ersten Mal" oder "27 Dresses" Fuß in Hollywood. Inzwischen ist die Emmy-Preisträgerin nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera als Produzentin aktiv. Die Karriere der Darstellerin begann jedoch nicht in der Schauspielbranche, sondern als Werbegesicht für verschiedene Firmen. Und diese süßen Schnappschüsse zeigte Katherine jetzt!

Auf Instagram postete die "Die nackte Wahrheit"-Darstellerin eine Collage, die sie in unterschiedlichen Outfits zeigt. Gekonnt und selbstbewusst posierte Katherine als junges Mädchen für die Kamera. Die Fotos seien im Jahr 1988 für eine Weihnachtskollektion eines Katalogs der Marke J. C. Penney geschossen worden. Da war sie gerade einmal zehn Jahre alt. "Meine ganz frühen Tage als Kinder-Katalog-Model! Was denkt ihr über meine 80er-Jahre-Mode-Highlights?", richtete sie eine ulkige Frage an ihre Fans.

Doch Katherines Fans finden die Fotos wohl überhaupt nicht zum Lachen, sondern sind total begeistert davon, wie schön die Schauspielerin schon als Kind war! "Du hast dich kaum verändert", schwärmte beispielsweise ein Fan. "Das ist so unglaublich süß!", war ein anderer User begeistert. Was haltet ihr von Katherines Modelqualitäten? Stimmt unten ab!

Getty Images Katherine Heigl in Beverly Hills, 2014

J. C. Penney Katherine Heigl als Werbegesicht der Marke J. C. Penney im Jahr 1988

Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

