Will Chris Broy sich etwa neu verlieben? Ende April sorgten der Reality-TV-Star und seine Verlobte Eva Benetatou (29) für große Aufregung bei den Fans: Obwohl die einstige Bachelor-Kandidatin momentan ihr erstes Kind erwartet, hat sich Chris nach dem Dreh von Kampf der Realitystars plötzlich von ihr getrennt. Seitdem machte Eva mehrmals Andeutungen, dass eine andere Frau mit der Trennung zu tun habe. Ist Chris tatsächlich schon bereit für eine neue Liebe?

Seit dem Liebes-Aus meldete sich der Motivationscoach nur selten persönlich in seiner Instagram-Story zu Wort und teilte stattdessen immer wieder kryptische Zeilen. Kürzlich postete der Influencer erneut einen vielsagenden Songtext. "Ich brauche jemanden, der mich an meinem schlimmsten Punkt lieben kann. Nein, ich bin nicht perfekt. Aber ich hoffe, du erkennst meinen Wert", lauteten die Zeilen des Lieds "At My Worst" von Pink Sweat$. Meint Chris damit womöglich tatsächlich eine andere Frau oder doch seine Eva?

Aber würde die 29-Jährige es mit dem einstigen Sommerhaus-Teilnehmer nach den Geschehnissen überhaupt noch einmal versuchen wollen? Vergangene Woche hatte sie gegenüber Promiflash geäußert, dass sie ein Liebes-Comeback nicht ausschließe: "Wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, ist das schwer. Aber Chris ist der Vater meines Kindes, das verbindet uns natürlich."

Anzeige

Evris Evanthia Benetatou und Chris Broy

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Mai 2021

Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de