Katie Holmes (42) scheint ihr Liebes-Aus offenbar nicht so gut verkraftet zu haben. Erst vor ein paar Tagen gab die Schauspielerin bekannt: Sie und ihr Freund Emilio Vitolo haben sich nach über einem halben Jahr Beziehung getrennt. Die beiden einstigen Turteltauben wollen aber wohl versuchen, Freunde zu bleiben. Jetzt wurde die frischgebackene Single-Lady zum ersten Mal, nachdem ihre Trennung publik wurde, in der Öffentlichkeit gesehen.

Paparazzi erwischten die einstige Dawson's Creek-Darstellerin bei einem kleinen Spaziergang in New York City. Später wurde sie dann dabei abgelichtet, wie sie mit einem Kaffee in der Hand auf ein Taxi wartete. Während ihres kompletten Outings sah Katie etwas traurig aus, was sie aber gekonnt mit einer übergroßen Sonnenbrille zu verstecken versuchte. Auch sonst war der Rest ihrer Aufmachung eher lässig – inklusive unordentlichem Dutt, weiter Fallschirmhose, gestreiftem Hemd und Sneakern.

Könnte ihre Niedergeschlagenheit vielleicht etwas damit zu tun haben, dass ihr Ex schon wieder auf Dating-Apps unterwegs ist? Laut Page Six soll der Gastronom gleich auf mehreren Portalen aktiv sein und nach einer neuen Partnerin Ausschau halten – unter anderem auch auf der Promi-Dating-App Raya.

MEGA Katie Holmes mit ihrem Partner Emilio Vitolo

LRNYC / MEGA Katie Holmes, Schauspielerin

RCF/MEGA Emilio Vitolo und Katie Holmes im September 2020

