Romina Palm (21) spricht endlich Klartext! Am Vatertag hatte die Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Community ziemlich verwirrt: Sie gratulierte ihrem Liebsten Stefano Zarrella (30) zu diesem Anlass mit einem süßen Post im Netz – und das, obwohl der Italiener überhaupt keine Kinder hat. Viele Fans spekulierten daraufhin, ob das Paar vielleicht gerade seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Jetzt äußerte sich Romina endlich selbst zu den Gerüchten!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 21-Jährige kürzlich eine Fragerunde. Dabei interessierten sich viele Follower dafür, ob an den Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft tatsächlich etwas dran ist. Romina postete daraufhin ein Boomerang-Video, in dem sie ihren Bauch streichelt. "Hm... Wenn überhaupt – ein Foodbaby?", witzelte sie und unterstrich ihre Aussage mit einem nachdenklichen Emoji. Es scheint also ganz so, als wollten sich die beiden mit der Kinderplanung noch etwas Zeit lassen.

Auch wenn die Turteltauben momentan noch keinen gemeinsamen Nachwuchs erwarten, scheint es ihnen trotzdem sehr ernst miteinander zu sein. Im März hatte die Kölnerin gegenüber Promiflash geäußert, dass sie ihren Stefano auf jeden Fall eines Tages heiraten wolle. "Ja, auf jeden Fall! Ich warte auf den Antrag", machte die Topmodel-Anwärterin im Interview deutlich.

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm im Mai 2021

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Model Romina Palm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de