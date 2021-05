Nanu, haben Romina Palm (21) und Stefano Zarrella (30) etwa Nachwuchs-Neuigkeiten zu verkünden? Am heutigen Vatertag strotzen die sozialen Medien natürlich nur so vor rührenden Posts anlässlich des besonderen Tages. So richteten schon Rebecca Mir (29) oder auch Daniela Katzenberger (34) liebevolle Worte an ihre Partner. Romina tut es ihnen nun gleich: Zum Vatertag gratuliert die Germany's next Topmodel-Kandidatin ihrem Freund – möchte sie ihren Fans damit vielleicht etwas sagen?

Auf Instagram schreibt Romina zu einem Foto von sich und Stefano: "Frohen Vatertag, obwohl du noch kein Vater bist." Damit macht die Influencerin klar, dass sie wohl keine Nachwuchs-Nachricht in ihren Beitrag integriert hat. Doch unter dem Foto ist es Stefano, der die Gerüchteküche erneut anheizt. "Noch nicht, mein Engel. Wer weiß, was noch passiert. Ich liebe dich", kommentiert der Instagram-Koch.

Wann die beiden mit der Familiengründung beginnen, das wissen nur sie selbst. Über einen Heiratsantrag sprachen die beiden allerdings schon mit Promiflash. Romina betonte, dass sie sich die Frage aller Fragen so bald wie möglich wünsche. Stefano meinte zu seinen Absichten: "Mal sehen, ich muss sie ja auch irgendwie überraschen!" Allzu lange möchte sich der kleine Bruder von Giovanni Zarrella (43) aber nicht mehr Zeit lassen.

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official GNTM-Romina und ihr Freund Stefano Zarrella

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm

Anzeige

Instagram / lifeofromi Stefano Zarrella und Romina Palm, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de