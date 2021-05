Simon Cowell (61) meldet sich zurück auf Social Media! Der britische Musikproduzent machte zuletzt eine schwere Zeit durch. Nach einem Fahrradunfall musste er volle sechs Stunden an der Wirbelsäule operiert werden. Doch damit nicht genug: Gegen den The X-Factor-Juroren wurden kürzlich schwere Vorwürfe erhoben. Sein Produktionsteam soll die Nachwuchstalente ausgebeutet haben. Diese Sorgen ließ er sich nun aber nicht anmerken: Im Netz sah man Simon bei einem spaßigen Doppel-Date mit dem Sänger Robbie Williams (47)!

Auf Instagram konnte man den offenbar sehr lustigen Abend mitverfolgen. So teilte Robbies Ehefrau Ayda Field Williams (41) zuerst ein Selfie von sich und Simons Partnerin Lauren Silverman (44), auf dem beide in die Kamera grinsten. Darauf folgte dann ein Schnappschuss von dem einstigen Take That-Sänger und seinem Kumpel Simon, auf dem sie Grimassen zogen. Anscheinend versuchten sie, das Pic der Ladys zu imitieren. Neben den witzigen Gesichtsausdrücken fällt aber auch eine andere Sache auf: Simons fitter Körper!

Bereits vor einigen Monaten begeisterte der 61-Jährige seine Follower im Internet mit seinem krassen Gewichtsverlust. Mithilfe einer Ernährungsumstellung gelang es Simon nämlich, in einem Jahr über 30 Kilogramm abzunehmen!

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field Williams und Lauren Silverman, 2021

Instagram / simoncowell Simon Cowell, Moderator

Getty Images Simon Cowell, TV-Bekanntheit

